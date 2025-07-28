تركيا.. جهود مكثفة للسيطرة على حرائق غابات في عدة مواقع

أنقرة- (د ب أ)

تبذل فرق الإطفاء التركية جهودا مكثفة لإخماد حرائق الغابات المشتعلة في عدة ولايات من البلاد، حيث كشف وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، عن استمرار الحرائق في 4 مواقع ضمن 3 ولايات تركية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين، عن يوماقلي قوله في تصريحات صحفية مساء أمس، إن الحرائق مستمرة في منطقتي كيستل وهارمانجق بولاية بورصا (شمال غرب)، ومنطقة صفران بولو بولاية قرة بوك (شمال)، ومنطقة أون إيكي شباط بولاية قهرمان مرعش (جنوب).

وذكر أن "فرق الإطفاء تعاملت يوم الأحد، مع 44 حريقا في مختلف أنحاء البلاد، بينها 23 حريقا في مناطق الغابات و21 في مناطق أخرى، وتمكنت من السيطرة على العديد منها".

ولفت يوماقلي إلى مشاركة 6 طائرات و4 مروحيات و855 عربة برية و2300 فرد في إطفاء الحرائق بولاية بورصا.

وأوضح أن "الفرق أجلت 3 آلاف و515 مواطنا من مواقع الحرائق في بورصا إلى أماكن آمنة."

كما أشار وزير الزراعة والغابات، إلى "إحراز تقدم في مكافحة حرائق منطقة صفران بولو في قرة بوك، والتي تشارك في إطفائها 3 طائرات و16 مروحية و389 عربة و1386 فردا"، وأشاد بتضحيات فرق الإطفاء والمتطوعين ووصفهم بأنهم "أبطال الوطن الأخضر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق أمس الأحد، إن تركيا في حالة تأهب دائمة عبر 27 طائرة و105 مروحيات و25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع لحماية الغابات من الحرائق، بحسب "الأناضول".

وفي منشور عبر منصة إكس، أوضح أردوغان، أن تركيا تبذل جهودا جبارة في إطفاء حرائق الغابات من الجو والبر، ووصف الغابات في تركيا بـ"الوطن الأخضر".

وأكد أردوغان، إخماد 3 آلاف و62 حريقا في تركيا منذ بداية الصيف، راجيا التوفيق لرجال الإطفاء في جهود إخماد الحرائق في مختلف مناطق البلاد.