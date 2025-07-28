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مسلح يقتل 5 ويصيب 2 في سوق بالعاصمة التايلاندية

11:59 ص الإثنين 28 يوليه 2025

مسلح ارشيفية

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بانكوك- (أ ب)

قتل مسلح بالنار خمسة أشخاص في سوق شعبي لبيع المواد الغذائية الطازجة في العاصمة التايلاندية ،بانكوك، اليوم الاثنين، قبل أن يقتل نفسه، بحسب ما أوردته الشرطة.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فإن من بين الضحايا حراس أمن في سوق "أور تور كور" الواقع في منطقة تشاتوتشاك بالعاصمة بانكوك.

وأفاد مركز إراوان الطبي، المسؤول عن تنسيق خدمات الطوارئ الطبية، بأن امرأتين أصيبتا أيضا في الحادث.

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تايلاند قتل اشخاص بيع المواد الغذائية
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