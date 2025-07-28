وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور اليابان الأسبوع الجاري

سول - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون زيارة اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، حسبما جاء في تقرير إخباري ياباني اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن سول وطوكيو تعملان على وضع تفاصيل جدول أعمال أول محادثات بين أبرز دبلوماسي الدولتين منذ تولي وزير الخارجية الكوري الجنوبي منصبه الأسبوع الماضي.

واتفق الوزيران في أول محادثة هاتفية بينهما الخميس الماضي على أنه يتعين على دولتيهما الاستمرار في التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية و العالمية، كما تعهدا بالحفاظ على التواصل رفيع المستوى، بما في ذلك على مستوى القادة.