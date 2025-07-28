إعلان

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور اليابان الأسبوع الجاري

10:29 ص الإثنين 28 يوليه 2025

كوريا الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون زيارة اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، حسبما جاء في تقرير إخباري ياباني اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن سول وطوكيو تعملان على وضع تفاصيل جدول أعمال أول محادثات بين أبرز دبلوماسي الدولتين منذ تولي وزير الخارجية الكوري الجنوبي منصبه الأسبوع الماضي.

واتفق الوزيران في أول محادثة هاتفية بينهما الخميس الماضي على أنه يتعين على دولتيهما الاستمرار في التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية و العالمية، كما تعهدا بالحفاظ على التواصل رفيع المستوى، بما في ذلك على مستوى القادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية وزير الخارجية الكوري الجنوبي اليابان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين