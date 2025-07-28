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روسيا تطلق رحلات جوية تجارية مباشرة بين موسكو وبيونج يانج

10:13 ص الإثنين 28 يوليه 2025

روسيا

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موسكو- (أ ب)

دشنت روسيا يوم الأحد خطا جويا منتظما بين موسكو وبيونج يانج، في خطوة تعكس العلاقات المتنامية بشكل وثيق بين البلدين

وأقلعت أول رحلة تشغلها شركة الطيران الروسية نوردويند من مطار شيريميتييفو بموسكو وعلى متنها أكثر من 400 مسافر. وقالت وزارة النقل الروسية إنه ستكون هناك رحلة واحدة شهريا لتلبية الطلب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي زار منتجع وونسان- كالما الشاطئي الجديد في كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد وعد بتشجيع السياح الروس على زيارة المجمع.

وقد استؤنفت الرحلات الجوية المنتظمة بين مدينة فلاديفوستوك الساحلية الشرقية الروسية وبيونج يانج في عام 2023 بعد انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووسعت روسيا وكوريا الشمالية بشكل حاد من علاقاتهما العسكرية وغيرها في السنوات الأخيرة، حيث قامت بيونج يانج بتوريد الأسلحة والقوات لدعم العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

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روسيا رحلات جوية موسكو بيونج يانج
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