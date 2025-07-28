غارات جوية روسية تصيب 8 في كييف بينهم طفل

كييف- (د ب أ)

قال مسؤولون أوكرانيون إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات روسية متجددة بمسيرات وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت، نقلا عن رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاشينكو، قوله اليوم الاثنين إن من بين الجرحى طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات. وقد تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.

ووفقا للصحيفة، سمع دوي انفجارات أولية في العاصمة في وقت متأخر من المساء، تلتها موجة أخرى من الهجمات في ساعات الصباح الباكر. وأفادت التقارير أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أكد أن الدفاعات الجوية كانت نشطة في المدينة.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء أر بي سي - يوكرين الأوكرانية عن هجمات بمسيرات وانفجارات في مدينة كروفيفنيتسكي بوسط البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا استخدامها لطائراتها القتالية المسيرة ضد أوكرانيا في محاولة لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية.