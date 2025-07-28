إعلان

غارات جوية روسية تصيب 8 في كييف بينهم طفل

10:12 ص الإثنين 28 يوليو 2025

غارات جوية روسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف- (د ب أ)

قال مسؤولون أوكرانيون إن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات روسية متجددة بمسيرات وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت، نقلا عن رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاشينكو، قوله اليوم الاثنين إن من بين الجرحى طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات. وقد تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.

ووفقا للصحيفة، سمع دوي انفجارات أولية في العاصمة في وقت متأخر من المساء، تلتها موجة أخرى من الهجمات في ساعات الصباح الباكر. وأفادت التقارير أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أكد أن الدفاعات الجوية كانت نشطة في المدينة.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء أر بي سي - يوكرين الأوكرانية عن هجمات بمسيرات وانفجارات في مدينة كروفيفنيتسكي بوسط البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا استخدامها لطائراتها القتالية المسيرة ضد أوكرانيا في محاولة لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات جوية روسية مسيرات تيمور تكاشينكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا تطلق رحلات جوية تجارية مباشرة بين موسكو وبيونج يانج

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين