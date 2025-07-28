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إيروفلوت الروسية: تعديل جدول الرحلات الجوية بسبب خلل بأنظمة الخدمات المعلوماتية

09:08 ص الإثنين 28 يوليو 2025

إيروفلوت الروسية

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وكالات

أعلنت شركة إيروفلوت، كبرى شركات الطيران المدني الروسية، أنها تعمل على تعديل جدول رحلاتها بسبب خلل في منظوماتها المعلوماتية.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيتسبب بتأجيل بعض الرحلات الجوية للشركة وإلغاء بعضها الآخر.

قال ممثل للشركة: "حدث عطل في أنظمة الخدمات المعلوماتية للشركة، من المحتمل حدوث انقطاعات في تقديم الخدمات، وفي هذا الصدد، من المتوقع إجراء تعديلات إجبارية على جدول الرحلات، بما في ذلك تأجيلها وإلغاؤها".

وجرت الإشارة إلى أن مجموعة من المتخصصين تعمل حاليا على تقليل المخاطر التي تعترض تنفيذ خطة الرحلات الجوية والعودة إلى العمل بشكل طبيعي بأسرع وقت ممكن.

و"إيروفلوت" هي الناقل الرسمي لروسيا، وتمتلك الحكومة الروسية حصة في الشركة، التي تأسست في العام 1923، وفقا لروسيا اليوم.

ونفذت شركة الطيران الروسية أولى رحلاتها في يوليو 1923، ومنذ أبريل 2006 دخلت كعضو في تحالف SkyTeam للطيران.

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