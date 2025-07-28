

وكالات

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا ستساعد شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا في إنتاج شرائح إلكترونية من جيل AI6 الجديد.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها، أن سامسونغ أبرمت صفقة لإنتاج أشباه الموصلات لتسلا تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار ويمتد تنفيذها حتى نهاية عام 2033.

كتب ماسك عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين: "سيخصص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي لتيسلا"، وفقا لروسيا اليوم.

وشددا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، إذ تنتج سامسونغ حاليا شريحة AI4 بينما تستعد شركة TSMC التايوانية لإنتاج شريحة AI5.

وأضاف ماسك، أن سامسونغ وافقت على السماح لتيسلا "بالمساهمة في تعظيم كفاءة التصنيع"، ما اعتبره ماسك "نقطة بالغة الأهمية"، مشيرا إلى أنه سيعمل "شخصيا على تسريع وتيرة التقدم".

وذكرت "بلومبرغ" أنه تم إبرام العقد الجديد مع تيسلا على خلفية تراجع موقع شركة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة.

ووفقا لمعلومات الوكالة، لا تتلقى الشركة في الوقت الحالي، طلبات كافية للاستفادة الكاملة من قدرتها الإنتاجية في مجال الإلكترونيات الدقيقة، على عكس شركة TSMC التايوانية، التي بسبب الطلب المرتفع على منتجاتها، غير قادرة على الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية في الوقت المحدد.