بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثاني



وكالات

يتواصل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي عبر معبر رفح، ومنها إلى كرم أبو سالم.

وفتحت بوابة معبر رفح من الجانب المصري بشكل دائم، لكنها كانت مغلقة من الجانب الآخر، إذ أن المساعدات تدخل وتتدفق حاليا إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تجري هناك عمليات تفتيش من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق روايات عدد من السائقين، رفضت إسرائيل عددا من الشاحنات التي حاولت الدخول إلى قطاع غزة لأسباب وصفوها بغير المنطقية، وفقا للغد.

وتصطف الشاحنات أمام معبر رفح لليوم الثاني على التوالي، قدمت من الإمارات وقطر وأخرى تابعة للهلال الأحمر المصري.

كان الهلال الأحمر المصري أعلن الأحد عن تسيير قافلة مساعدات ضخمة تضم أكثر من 100 شاحنة إلى قطاع غزة، ضمن جهوده المستمرة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أن القافلة التي حملت اسم "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" انطلقت عبر معبر كرم أبو سالم، وتضم ما يزيد عن 100 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من المواد الغذائية، تشمل نحو 840 طنًا من الدقيق، و450 طنًا من السلال الغذائية المتنوعة.

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، يواصل جهوده منذ بدء الأزمة، من خلال أكثر من 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة على الحدود.

وأفاد بأن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بداية الأزمة تجاوز 35 ألف شاحنة، حاملةً أكثر من 500 ألف طن من المواد الإغاثية، تنوعت بين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الشخصية، والألبان وحفاضات الأطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود.