استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 جراء قصف شقة سكنية في خان يونس



وكالات

استشهد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 جراء قصف شقة سكنية في منطقة المواصي بخان يونس، وتضرر عدد كبير من خيام النازحين.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في خان يونس، بخاصة في المناطق الغربية منها.

واستهدفت الطائرات الحربية منزلا آخر مكونا من 3 طوابق في منطقة الحي الياباني، مشيراً إلى وقوع ضحايا، وفقا للدفاع المدني.

وبالتزامن مع هذه الضربات، تقصف المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من خان يونس، مع استمرار فرق الإسعاف والدفاع المدني في نقل الإصابات إلى المستشفيات.

كما أن الوضع كارثي وسط تصعيد إسرائيلي، إذ أن القصف لا يتوقف على المنطقة الجنوبية من خان يونس، وفقا للغد.

واستهدف قصفا مدفعيا عنيفا المناطق الشمالية من مدينة خان يونس وشمال غربي رفح.