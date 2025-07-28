ركاب يهربون من طائرة إثر إنبعاث دخان في مطار دنفر الأمريكي

وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أن ركابا هربوا عبر مزلقة إخلاء للطوارئ من طائرة كان ينبعث منها الدخان في مطار دنفر، بولاية كولورادو الأمريكية، بسبب مشكلة محتملة في معدات هبوط الطائرة.

قالت إدارة الطيران الاتحادية، إن رحلة شركة "أمريكان ايرلاينز" رقم 3023 أبلغت عن "حادث محتمل في معدات الهبوط" أثناء مغادرتها مطار دنفر الدولي.

وقالت الشركة التي تتخذ من فورت وورث، بولاية تكساس مقرا لها، في بيان إن المشكلة تتعلق بإطار الطائرة، وفقا لرويبا اليوم.

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، التي تقل 173 راكبا وستة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار ميامي الدولي، حسبما ذكرت شركة "أمريكان ايرلاينز".

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية أشخاصا ينزلقون من المزلقة القابلة للنفخ بالقرب من مقدمة الطائرة بينما يحملون أمتعتهم وأطفالهم الصغار.

وتعثر بعض الركاب، ومن بينهم شخص بالغ واحد على الأقل يحمل طفلا صغيرا، في نهاية المزلقة وسقطوا على المدرج الخرساني. وتم نقل الركاب إلى صالة المطار بالحافلة.



وأعلنت الشركة أنه تم نقل أحد الركاب إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خفيفة، وتم فحص خمسة أشخاص تعرضوا لإصابات في مكان الحادث لكنهم لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، حسبما قال مسؤولون في مطار دنفر الدولي في بيان.

وقالت إدارة إطفاء دنفر إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا في الطائرة.

بدورها أكدت أمريكان إيرلاينز: "نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان من الطائرة، وتم إخراج الطائرة من الخدمة لفحصها من قبل فريقنا للصيانة".

وفي بيان، قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الحادث.