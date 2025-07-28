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منها السيارات والأدوية.. الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم 15% على واردات أمريكية

02:34 ص الإثنين 28 يوليو 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض الواردات الأمريكية ومنها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

وأضاف المسؤول، أن الزعماء الأوروبيين قبلوا أيضا بأن تُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في مواصلة النقاش بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يشتري الاتحاد الأوروبي ما قيمته تريليون دولار من الطاقة الأمريكية خلال فترة ولايته، لكن الاتفاق استقر عند 750 مليار دولار، وفقا للمسؤول، الذي أضاف أيضا أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح أسواقه أمام جميع المنتجات باستثناء عدد قليل منها.

كانت الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، وفقا للغد.

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