

وكالات

هددت جماعة الحوثي اليمنية، باستهداف أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في إطار ما أطلقوا عليه المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل.

قال المتحدث باسم الجماعة في بيان بثه التلفزيون، إن شركات لشحن التي ستتجاهل تحذيراتهم ستتعرض سفنها للهجوم بغض النظر عن وجهتها.

وفي العاشر من يوليو الجاري، قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، إنه من غير الممكن السماح لأي شركة بنقل بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر مناطق بحرية محددة.

وقال: إن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب مستمر، وفقا للغد.

وأضاف أن الجماعة قررت في منع الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي هو قرار حازم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة.

وأشار إلى أن قرار الحظر لم يتوقف أبدا ولم يلغ وهو قرار ساري المفعول وكانت عملية الرصد مستمرة وما استجد هو المخالفة من بعض الشركات.

وأغرق الحوثيون سفينتين في طلع الشهر الجاري بعد أشهر من الهدوء.