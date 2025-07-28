فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها

وكالات

عبّر مستشار الرئيس الفرنسي عوفر بيرنشتاين، الأحد، عن دهشته إزاء الزوبعة التي أثارتها إسرائيل تجاه مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكد بيرنشتاين في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن باريس لا تفهم سبب الاستياء الإسرائيلي من موقف الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية، موضحا أن موقف رؤساء فرنسا خلال 40 عاما كان مؤيدا لحل الدولتين.

وأشار بيرنشتاين، إلى أن إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدا من الجنود في المعارك، مضيفا "رسالتنا لإسرائيل هي أن الحرب يجب أن تتوقف والمساعدات يجب أن تدخل إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية.

وخلال جلسة التوبيخ، قال المدير العام للخارجية الإسرائيلية للقائم بأعمال السفارة الفرنسية، إن باريس اختارت أن تضر بإسرائيل في أصعب أوقاتها وأن تضر بالمفاوضات الرامية إلى استعادة الأسرى.

وأكد المدير العام للخارجية الإسرائيلية، أن الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية قد تلاشت.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن فرنسا سوف تعترف بفلسطين كدولة، وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب السكان الذين يتضورون جوعا في غزة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس إنه سيضفي الصبغة الرسمية على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، "الأمر العاجل اليوم هو أن تتوقف الحرب في غزة، وأن تتم حماية السكان المدنيين".