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الهند: مقتل 8 أشخاص وإصابة 26 خلال تدافع بمعبد في هاريدوار

11:55 م الأحد 27 يوليه 2025

الهند مقتل 8 أشخاص وإصابة 26 خلال تدافع بمعبد في ه

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هاريدوار/ الهند - (د ب أ)

وقعت عمليات تدافع في معبد مانسا ديفي الواقع على قمة تل في مدينة هاريدوار بالهند، حيث تجمع المئات من الزوار اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال برامندرا سينج دوبال، كبير مفتشي الشرطة في هاريدوار، لوكالة برس تراست أوف إنديا إن شائعات عن وجود تيار كهربائي في بداية السلالم المؤدية إلى المعبد تسببت في حالة من الذعر بين الحشود، ما أدى إلى التدافع.

وأشار إلى أنه تم نقل 34 شخصا إلى المستشفى، وتوفي 8 منهم.

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