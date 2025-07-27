إيطاليا تؤكد عزمها على المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر

وكالات

ناقش وزير الخارجية والهجر د. بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي "أنطونيو تاياني"، التطورات في قطاع غزة، والمستجدات في منطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والأمن المائى المصرى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، بأن عبد العاطى أطلع نظيره الإيطالى على الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل فى القطاع.

وأبدى الوزير الإيطالى تقديره الكامل للجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما أبدى دعمه الكامل لمؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا مشاركة إيطاليا فيه.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة لممارسة الضغط المكثف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.