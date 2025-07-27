ألمانيا: تحذيرات من وقوع هجمات على الدروز في البلاد

برلين - (د ب أ)

حذّر اتحاد المحققين الجنائيين الألمان من وقوع هجمات محتملة بدوافع "إسلاموية متطرفة" تستهدف أقليات من الشرق الأوسط تقيم في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، قال ديرك بيجلوف رئيس الاتحاد: "يدعو إسلامويون مقيمون في ألمانيا حاليًا إلى العنف ضد أقليات فرّت من الشرق الأوسط – والتهديدات تستهدف بشكل خاص الطائفة الدرزية".

وأضاف بيجلوف أن تمجيد العنف والتحريض على ارتكاب جرائم يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن العام، موضحًا أن "هناك خشية ملموسة من أن تدفع التصريحات العلنية الصادرة عن أطراف من الطيف الإسلاموي بعض الأفراد إلى ارتكاب أخطر جرائم".

وكانت اشتباكات اندلعت قبل نحو أسبوعين في جنوب سوريا بين ميليشيات درزية ومجموعات سنية مدعومة من النظام السوري. ووفقًا لناشطين في مجال حقوق الإنسان، فقد قُتل أكثر من 1300 شخص خلال المعارك الأخيرة في الجنوب.

يُذكر أن الدروز هم أقلية دينية انحدرت من المذهب الشيعي. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، فر مئات الآلاف من السوريين إلى ألمانيا.

ويُعد اتحاد المحققين الجنائيين الألمان منظمة نقابية مهنية تضم العاملين في شرطة التحقيقات الجنائية الألمانية، وكذلك موظفي القطاع العام العاملين في مجال مكافحة الجريمة.