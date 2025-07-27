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"الموت لأمريكا وترامب".. مسافر يهدد بتفجير طائرة ركّاب بريطانية- فيديو

10:14 م الأحد 27 يوليه 2025

مسافر يهدد بتفجير طائرة ركّاب

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وكالات

أوقفت الشرطة الاسكتلندية مسافرا على متن إحدى الرحلات الجوية من مدينة لندن إلى مطار جلاسكو في اسكتلندا، الأحد، بعدما هدد بتفجير الطائرة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبشكل مفاجئ، وقف الرجل البالغ 41 عاما وسط الطائرة، قائلا إنه يحمل قنبلة على متن الرحلة الجوية التابعة لشركة "إيزي جيت".

وتسبب موقف الرجل في حالة من الذعر بين ركاب الطائرة، قبل أن صرخ مرددًا عبارات "الموت لأمريكا.. الموت لترامب" ثم هتف قائلا: "الله أكبر، الله أكبر، الله، أكبر".

وأظهر مقطع فيديو، سجّله أحد المسافرين بكاميرا هاتفه، لحظة تدخل أحد ركاب الطائرة حيث تمكن من السيطرة على الرجل الأربعيني وأسقطه أرضا فيما جلس راكب آخر فوقه ليمنعه من الحركة يطالبه بالهدوء.

ووسط حالة من الذعر، سُمعت أصوات بعض الركاب وهم يتساءلون ما إذا كان الرجل بمفرده على متن الطائرة أم أن شركاء له موجودون بالفعل بينهم، مطالبين بالإسراع بتفتيش حقيبته وانتزاع هاتفه الشخصي لمنعه من محاولة التفجير المزعومة.

وتساءل أحد الركاب ما إذا كان الرجل الأربعيني يحمل قنبلة بالفعل أم أنه تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قائلا: "لماذا قلت إنك تريد تفجير الطائرة؟"

في أثناء ذلك، أبلغ الطيار المسافرين عبر مكبرات الصوت بأن الرحلة على وشك الهبوط في جلاسكو، حيث سارعت الشرطة إلى اعتقال الرجل.

وقالت الشرطة الاسكتلندية إنها تلقت بلاغا عن اضطراب على متن الطائرة، لتلقي القبض على الرجل الذي لا يزال قيد الاحتجاز.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات مع الرجل لا تزال جارية، مرجحة أن الحادث كان تصرفا فرديا دون تورط أشخاص آخرين فيه، مؤكدة أن مسؤولو مكافحة الإرهاب يفحصون مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لتقييم الحادث.

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