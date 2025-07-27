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"الأكبر على الإطلاق".. أمريكا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري

09:17 م الأحد 27 يوليه 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية.

وقال ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، مؤكدا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسيفرض رسوما جمركية بقيمة 15%.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضخم وسيجلب الاستقرار.

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