بعد إصابتهم بضربة شمس.. إجلاء 16 جنديًا إسرائيليًا من جنوب غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إجلاء 16 جنديا من مناطق بجنوب غزة بسبب إصابتهم بضربة شمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين في اشتباكات بجنوب غزة، بعد يوم من إعلان وفاة جندي آخر متأثرا بإصابته قبل أسبوع.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الجنديين كانا يخدمان في الكتيبة 51 بلواء جولاني، حيث قُتلا بانفجار مركبة مدرعة في خانيونس.

وذكرت تقارير إعلامية، عبرية، أن عبوة ناسفة بدائية فجّرها مقاتلون فلسطينيون خرجوا من نفق بالمدرعة. فيما لا تزال التحقيقات جارية حول الحادث.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إصابة ضابط احتيطا وجندي بجروح خطيرة خلال اشتباكات ظهر اليوم في جنوب غزة.

ووفقا لإحصاءات جيش الاحتلال، قُتل 462 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة في نوفمبر 2023.