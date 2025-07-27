الصحة العالمية: 63 وفاة بينهم 24 طفلًا بغزة نتيجة سوء التغذية في يوليو

وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية في بيان، الأحد، من أن معدلات سوء التغذية في قطاع غزة تصل إلى مستويات مثيرة للقلق.

وأكدت الصحة العالمية، أن سوء التغذية يسلك مسارا خطيرا في غزة ويظهر بالارتفاع الحاد بعدد وفيات الشهر الجاري، موضحة أن معظم وفيات سوء التغذية كانت قبل وصول المستشفيات أو بعد وقت قصير وكانت الأجساد هزيلة جدا.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أن الحصار المتعمد على غزة وتأخير المساعدات تسبب في فقدان أرواح كثيرة، لافتة إلى أن ما يقارب واحدا من كل 5 أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.

وأعلنت الصحة العالمية، وفاة 63 بينهم 24 طفلا دون سن الخامسة جراء سوء التغذية في قطاع غزة خلال يوليو الجاري، داعية لبذل جهود عاجلة ومستدامة لمد القطاع بالغذاء والدواء.

وقالت الصحة العالمية، إن ارتفاع حالات سوء التغذية بغزة يثقل كاهل المراكز الطبية ويدفع النظام الصحي نحو الانهيار، مؤكدة أن المراكز الطبية المتبقية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها وتوشك على نفاد الوقود.

وشددت الصحة العالمية، على أن العاملين في قطاع الصحة في غزة مرهقون وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي يسرع تفشي الأمراض.