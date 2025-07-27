بن غفير: ما يجب أن يرسل لغزة هو القنابل والغارات

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل وجود الأسرى في غزة هو إفلاس أخلاقي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف، أن ما يحب إرساله إلى غزة الآن هو القنابل والغارات والاحتلال وتشجيع الهجرة منها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي، الأحد، إن إدارته قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة و"لم يشكرنا أحد"، غير أنه لم يوضح الجهة التي تلقت تلك المساعدات.

وطالب ترامب، حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بإعادة الأسرى الإسرائيليين و"قد استعدنا معظمهم".

واتهم ترامب، حماس بسرقة المساعدات الإنسانية و"أمور أخرى" وبيعها فيما بعد.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة، لكنه أكد أنه لا يعلم ما الذي قد يحدث في القطاع.

وأشار ترامب، إلى أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى.