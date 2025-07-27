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رغم الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يستهدف منتظري المساعدات بغزة- فيديو

07:06 م الأحد 27 يوليو 2025

غزة

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وكالات

أظهرت مقطع فيديو لحظة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، نازحين فلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية في غزة، رغم إعلانه عن وقف إنساني لإطلاق النار بدءً من الـ10 صباح اليوم وحتى المساء.

ووفقا للتقارير، فإن قوارب عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت عدّة قذائف وفتحت النار على منتظري المساعدات في غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والفرار بين النازحين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين أعلن في بيان، مساء السبت، أن الجيش يستعد لهدن إنسانية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بقطاع غزة.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد ممرات آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة.

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في أماكن وجودهم في القطاع، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس".

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بوصول آمن إلى المناطق السكانية، في إطار عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قررا تطبيق وقف إطلاق نار إنساني في عدد من المراكز السكانية بغزة، بما في ذلك شمال القطاع، بدءا من العاشرة صباح الغد وحتى ساعات المساء.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه من المتوقع أن يسهم الأمر في زيادة كبيرة في كميات المواد الغذائية إلى غزة، موضحا أن جيش الاحتلال بتطبيق هدن إنسانية من وقت إلى آخر وفق الحاجة.

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