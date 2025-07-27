نتنياهو: سنوفر ممرات آمنة دائمة بغزة ولن يكون هناك مجال للأعذار

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن جيش الاحتلال يتقدم بالحرب ويدير مفاوضات من أجل إعادة الأسرى، مضيفا "نقاتل في قطاع غزة وللأسف لدينا هناك قتلى ومصابون".

وأعرب نتنياهو، عن تعازيه لعائلات الجنود القتلى متمنيا الشفاء للمصابين، قائلا: "ليكن واضحا أننا سنحقق الهدف وسندمر حركة حماس".

وأكد نتنياهو، أن على حكومته أن تستمر في إدخال الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية إلى غزة، زاعما أن الأمم المتحدة تخلق الأعذار وتروج للكذب ضد إسرائيل ولا تسمح بإدخال المساعدات.

وأشار نتنياهو، إلى أن هناك مسالك آمنة في غزة وسيكون ذلك طيلة الوقت ولن يكون هناك مجال للأعذار.

وقال مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، إنه "لا عذر لصمت العالم وهو يشاهد مليوني إنسان بغزة يعانون على شفا مجاعة شاملة".

وأوضح أندريس، أن الإسرائيليون يتحملون كمحتلين مسؤولية توفير الحد الأدنى لسبل عيش المدنيين في غزة.

وذكر أن قوافل المطبخ العالمي لم تشهد إلا القليل جدًا من النهب قبل حصار إسرائيل للمساعدات في مارس الماضي، مضيفًا "نحن بحاجة ماسة إلى فتح ممرات إنسانية لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة".

وطالب مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، أصحاب الضمير الحي بأن يوقفوا المجاعة في قطاع غزة الآن.