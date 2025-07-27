وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن تصاعد الانتقادات الداخلية للأداء السياسي والعسكري والإعلامي لإسرائيل، في ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن "التجويع المتعمّد" بات مأزقا أخلاقيا غير قابل للتبرير أمام المجتمع الدولي.

وشددت الصحيفة العبرية، أن العالم لم يعد يرى سوى صورة طفل جائع واصفة هذه الصورة بأنها تجاوزت أي منطق يمكن للعقل البشري تقبله، مضيفة أن تكرار الشكاوى من الفشل الإعلامي الإسرائيلي لم يعد مجديا، لأن الأزمة ليست في الخطاب أو أدوات الترويج، بل في الواقع نفسه.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تواجه فراغا أخلاقيا" لم يعد يجدي معه أي تبرير، موضحًا أن اللجوء إلى تشكيل لجان تحقيق أو الاستعانة بخبراء إعلام أو مشاهير لن يغير من صورة دولة "تخوض حربًا بلا أهداف واضحة"، وأن الخسائر تطال الجميع سواء الأسرى والجنود وسكان غزة من غير المحسوبين على حركة حماس.