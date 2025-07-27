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أمريكا.. تمساح ضخم يهاجم امرأة فجأة ويسحبها تحت الماء في فلوريدا

05:08 م الأحد 27 يوليو 2025

تمساح

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وكالات

هاجم تمساح ضخم امرأة بشكل مفاجئ خلال نزهة مسائية بالقارب في مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتعرضت المرأة لهجوم من تمساح يبلغ طوله 11 قدمًا أثناء تنزهها في المياه العميقة بالمقاطعة.

وأمسك التمساح المرأة بذراعها ويدها وسحبها تحت الماء لفترة وجيزة، مما أدى إلى إصابات خطيرة في يدها ومعصمها، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقال مكتب شرطة مقاطعة مارتن، إن امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا كانت في نزهة مسائية مع صديقها وكلبها يوم الأربعاء في حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وعقب الحادثة، نوه السكان المحليون على ضرورة توخي الحذر من الحياة البرية في المنطقة.

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تمساح ولاية فلوريدا الأمريكية
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