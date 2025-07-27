المطبخ المركزي العالمي: لا عذر لصمت العالم على ما يحدث بغزة

وكالات

قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، إنه "لا عذر لصمت العالم وهو يشاهد مليوني إنسان بغزة يعانون على شفا مجاعة شاملة".

وأوضح أندريس، أن الإسرائيليون يتحملون كمحتلين مسؤولية توفير الحد الأدنى لسبل عيش المدنيين في غزة.

وذكر أن قوافل المطبخ العالمي لم تشهد إلا القليل جدًا من النهب قبل حصار إسرائيل للمساعدات في مارس الماضي، مضيفًا "نحن بحاجة ماسة إلى فتح ممرات إنسانية لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة".

وطالب مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، أصحاب الضمير الحي بأن يوقفوا المجاعة في قطاع غزة الآن.