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المستشار الألماني يطالب نتنياهو بوقف حرب غزة

04:07 م الأحد 27 يوليو 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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وكالات

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان اليوم الأحد، إن ميرتس أعرب خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو، عن قلقه البالغ من الكارثة الإنسانية في غزة.

ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إسرائيل إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة وآمنة للمدنيين المجوعين في غزة، مشددًا على ضرورة أن تصل هذه المساعدات إلى السكان المدنيين بسرعة وأمان وبالكميات المطلوبة.

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