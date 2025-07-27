وكالات

تحدت الناشطة الفلسطينية الأمريكية، هويدا عراف، البحرية الإسرائيلية من على متن سفينة "حنظلة"، واتهمتها بانتهاك القانون الدولي.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت عراف للبحرية الإسرائيلية: "دعوني أعطيكم درسًا في القانون الدولي، أي حصار يتعمد تجويع السكان المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي بل يعد جريمة حرب. ليس لديكم أي سلطة لفرض حصار غير قانوني أو تنفيذه".

وطالبت الناشطة الفلسطينية الأمريكية، البحرية الإسرائيلية بالتراجع فورًا، كما حملت إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال في غزة، مسؤولية سلامة كل مدني موجود على متن سفينة "حنظلة".

"سأعطيكم درسا في القانون الدولي"..

📌 الناشطة الفلسطينية- الأميركية #هويدا_عراف تتحدى البحرية الإسرائيلية من على متن سفينة المساعدات حنظلة

📌 السفينة توجهت لقطاع #غزة في محاولة لإدخال المساعدات للقطاع المحاصر#العربية_Business pic.twitter.com/UTRJriw0N2 — العربية Business (@AlArabiya_Bn) July 27, 2025

وجاء ذلك قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة أسطول الحرية، بحسب بث مباشر للنشطاء من على متن السفينة.

لحظة اقتحام جيش الاحتلال سفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة pic.twitter.com/ckB1Qf1Iah — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 26, 2025

وتحمل سفينة "حنظلة" 19 ناشطًا وصحفيين اثنين من دول عدة، وفي 13 يوليو الماضي، أبحرت السفينة من صقلية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات للفلسطينيين.