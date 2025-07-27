إعلان

"أنتم ترتكبون جريمة حرب".. ناشطة تتحدى البحرية الإسرائيلية من على متن "حنظلة" (فيديو)

03:43 م الأحد 27 يوليه 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تحدت الناشطة الفلسطينية الأمريكية، هويدا عراف، البحرية الإسرائيلية من على متن سفينة "حنظلة"، واتهمتها بانتهاك القانون الدولي.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت عراف للبحرية الإسرائيلية: "دعوني أعطيكم درسًا في القانون الدولي، أي حصار يتعمد تجويع السكان المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي بل يعد جريمة حرب. ليس لديكم أي سلطة لفرض حصار غير قانوني أو تنفيذه".

وطالبت الناشطة الفلسطينية الأمريكية، البحرية الإسرائيلية بالتراجع فورًا، كما حملت إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال في غزة، مسؤولية سلامة كل مدني موجود على متن سفينة "حنظلة".

وجاء ذلك قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة أسطول الحرية، بحسب بث مباشر للنشطاء من على متن السفينة.

وتحمل سفينة "حنظلة" 19 ناشطًا وصحفيين اثنين من دول عدة، وفي 13 يوليو الماضي، أبحرت السفينة من صقلية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات للفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هويدا عراف إسرائيل سفينة حنظلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يهبط بشكل مفاجئ خلال التعاملات الأولى اليوم
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد