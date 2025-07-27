الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 78 مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 78 من أصل 83 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وشاتالوفو، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 10:30، صباح اليوم الأحد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 78 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد" وطرز أخرى خداعية في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو الجاري، وحتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 36 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و10 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و9 فوق أراضي مقاطعتي فولجوجراد وروستوف".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتين فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق حوض البحر الأسود، وواحدة فوق كل من أراضي منطقة موسكو، ونيجني نوفجورود، وأوريول، وتامبوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.