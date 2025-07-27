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الخارجية الأمريكية تكشف شرطها لإنهاء الحرب في غزة

02:12 م الأحد 27 يوليو 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لشبكة "فوكس نيوز"، إن الحرب في غزة ستنتهي عندما تُلقي حماس السلاح وتُفرج عن جميع الأسرى، بحسب ما أفادت به الشبكة الأمريكية.

وأضاف روبيو، أن المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، كان يعمل "ليلًا ونهارًا لأسبوعين" على مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال: "لقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا، وهم قريبون جدًا".

وأردف: "نحن متفائلون ونأمل أنه في أي لحظة الآن، سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يُفرج بموجبه عن نصف الأسرى على الأقل، بمن فيهم المتوفون، وفي نهاية فترة الستين يومًا، سيتم الإفراج عن بقية الأسرى".

وتحدث روبيو عن الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة قائلًا: "الخبر السار هو أن كل الأمريكيين قد خرجوا الآن. نحن نهتم بجميع الأسرى".

وشدد بالقول: "هناك حل بسيط جدًا لما يحدث في غزة: أفرجوا عن جميع الأسرى، ألقوا سلاحكم، وتنتهي الحرب بالنسبة لحماس".

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحرب في غزة قطاع غزة
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