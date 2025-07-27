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مقتل 21 شخصا في هجوم على كنيسة في شرق الكونغو

01:09 م الأحد 27 يوليو 2025

القوات الكونغولية ـ صورة أرشيفية

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كينشاسا - (أ ب)

قال مسؤول مدني إن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم في هجوم على كنيسة بشرق الكونغو، نفذته مجموعة متمردة يدعمها تنظيم الدولة الإسلامية.

ونفذ أفراد من القوات الديمقراطية المتحالفة الهجوم نحو الساعة الواحدة صباحا داخل كنيسة كاثوليكية في منطقة كوماندا بشرق الكونغو. كما تم حرق عدة منازل ومحال.

وقال ديودوني دورانثابو منسق شؤون المجتمع المدني في كومنادا لوكالة أسوشيتد برس " قٌتل أكثر من 21 شخصا في الداخل والخارج، ولقد انتشلنا ما لا يقل عن ثلاث جثث متفحمة، كما احترقت عدة منازل. ولكن البحث مازال مستمرا".

وأكد متحدث باسم جيش الكونغو في إقليم إيتوري، حيث تقع منطقة كوماندا، وقوع 10 قتلى.

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