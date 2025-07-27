إيران تعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

طهران - (د ب أ)

تم إعدام رجلين في إيران بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة لصالح جماعة معارضة، حسبما ذكرت وكالة ميزان الإيرانية الرسمية للأنباء اليوم الأحد .

وأضافت الوكالة أنه تم اتهام الرجلين بمهاجمة مبان ومنشآت سكنية بأسلحة محلية الصنع نيابة عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وكان قد صدر حكم بالإعدام بحق الرجلين بالفعل العام الماضي وأيدت المحكمة العليا الحكم. ولم يكشف التقرير عن مكان تنفيذ الإعدام.

يشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي جماعة معارضة تقاتل ضد النظام الإسلامي في إيران منذ عقود.

ويتم تصنيف الجماعة بوصفها منظمة إرهابية في إيران وتم إعدام الكثير من أعضائها مؤخرا.

وتواجه طهران منذ فترة طويلة انتقادات دولية بسبب إعدام سجناء سياسيين.