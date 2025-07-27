تفاصيل المعركة الأخيرة لرئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح

وكالات

عرضت قناة العربية وثائقياً جديداً بعنوان "علي عبدالله صالح.. المعركة الأخيرة"، يكشف فصولاً غير معروفة من حياة الرئيس اليمني السابق، مسلطاً الضوء على اللحظات الأخيرة قبل مقتله في ديسمبر 2017.

يعتمد الوثائقي على مقابلات حصرية، ولقطات نادرة، وسرد مشوق لإعادة بناء الأحداث التي سبقت مقتل صالح، مع التركيز على شهادة نجله مدين صالح، الذي قدم رواية مختلفة عن الرواية المتداولة من قبل الحوثيين. حيث يؤكد أن والده لم يُقتل داخل منزله، بل في كمين مدبر خارجه، في تحدٍ صريح للرواية الرسمية التي رُوجت منذ سنوات.

ويستعرض الفيلم تحالفات صالح السياسية المعقدة، وخصوصاً تحالفه التكتيكي مع جماعة الحوثي، والذي سرعان ما انهار ليتحول إلى صراع دموي في شوارع صنعاء.

كما أجرت العربية مقابلات مع أعضاء من الحرس الشخصي لصالح ومساعدين سياسيين له، جمعت من خلالها خيوطاً متفرقة لتكوين صورة شبه مكتملة عن "المعركة الأخيرة". ويتناول الوثائقي كذلك موضوع الخيانة، مشيراً إلى انقسامات داخلية وتسريبات استخباراتية ربما أجهضت خطط صالح للعودة إلى الحكم.

أثار الوثائقي جدلاً واسعاً على المنصات الإعلامية العربية، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بكشفه لحقائق جديدة، ومن شكك في توقيته وأهدافه السياسية.