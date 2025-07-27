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مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند

10:57 ص الأحد 27 يوليه 2025

الهند

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لكنو - (أب)

قالت السلطات المحلية إن حادث تدافع في معبد هندوسي شهير بشمال الهند أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص.

ووقع الحادث في مدينة هاريدوار عقب سقوط سلك كهربائي عالي الجهد على مسار المعبد، مما أثار الذعر بين الحشود.

وأكد فيناي شانكار باندي المسؤول بحكومة ولاية أوتاراخاند وقوع حالات الوفاة، وقال إن مرتادي المعبد هرعوا لمكان آمن بعد وقوع الحادث.

وقال مسؤولون محليون إن الآلاف يتوجهون إلى المعبد الواقع على تل، ويعد موقعا رئيسيا للهندوس، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع وأيام الاحتفالات.

هذا المحتوى من

AFP

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لكنو معبد هندوسي مدينة هاريدوار
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