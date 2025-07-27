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شاحنات المساعدات الإنسانية تستعد لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

08:31 ص الأحد 27 يوليو 2025

إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

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وكالات

بدأت اليوم الأحد، شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

والشاحنات الإنسانية محملة بكميات كبيرة من الدقيق، إذ تم العمل على تجهيز أكبر عدد من الشاحنات في محاولة للتخفيف من حدة المجاعة التي تضرب القطاع، وفقا للغد.

وتستمر الجهود لزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة، والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات.

كما أن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية، إذ أنه من المقرر بدء حملة إنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بداية من صباح اليوم.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول، أن الجيش سيبدأ في تنفيذ هدنة بقطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم الأحد.

وأضافت القناة، أن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى ساعات المساء، ويشمل القرار مناطق عدة في القطاع بما في ذلك الشمال، لتسهيل وصول المساعدات.

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