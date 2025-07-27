حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت برلماني للاعتراف بدولة فلسطين



وكالات

هدد حزب معارض في البرلمان البريطاني، اليوم الأحد، بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية وفرض التصويت عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة.

وأعلن الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يدعو لاستقلال أسكتلندا، أنه سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان، إذا لم يغير ستارمر موقفه.

كان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد ضرورة أن يكون ذلك جزءًا من عملية سلام في الشرق الأوسط.

يأتي تهديد الحزب الوطني الأسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبًا بريطانيًّا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، يوم الجمعة، بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية، وفقا للغد.

وجاءت الدعوة الجديدة من الحزب للاعتراف بدولة فلسطين، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال رئيس كتلة الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان، ستيفن فلين، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند عودة البرلمان في سبتمبر، وسيفرض التصويت عليه إذا لزم الأمر، وفقا للغد.

وأضاف: يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن.

وفي 13 يوليو، دعا الحزب ذاته أيضا الحكومة البريطانية إلى التوقف عن التذرع بالحجج والسير على خطى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث قال فيه إن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للسلام.

كما دعا الحزب الوطني الأسكتلندي حكومة المملكة المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلا: إن فشل الحكومة في استخدام نفوذها لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها متواطئة تماما في ما وصفه بالمذبحة.