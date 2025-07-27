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الجيش الإسرائيلي: تعليق مؤقت للأعمال العسكرية في قطاع غزة لأغراض إنسانية

08:06 ص الأحد 27 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة لأغراض إنسانية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إعلان هام إلى سكان قطاع غزة يواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة، وفي إطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحا 10:00 حتى الساعة الثامنة مساء (20:00.

وتابع البيان: تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في المناطق المحددة بالأبيض أي المواصي ودير البلح ومدينة غزة، إذ نؤكد أن القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها وأن جيش الدفاع سيواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق التي يعمل فيها من البنى التحتية الارهابية ومن العناصر الارهابية، ومن أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة إلى المناطق المحددة بالأحمر"، وفقا لروسيا اليوم.

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