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قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

06:18 ص الأحد 27 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات

واصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

واستشهد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر استهداف مسيَّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة، جنوبي دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، يقوم الاحتلال بعمليات نسف في محيط منطقة إسكان حمد، شمال غربي المدينة.

واستهدف قصفا إسرائيليا منطقة أصداء، غربي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفقا للغد.

وفي أحدث إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الأول الماضي، إلى 59 ألفًا و733 شهيدًا، و144 ألفًا و477 مصابًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 57 شهيدًا و512 مصابًا نُقِلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

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