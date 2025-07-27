

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه لم يدع إلى النقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، زاعما أن حماس تستغل إدخال المساعدات الإنسانية وتعمل ضمن الممرات الإنسانية.

كتب بن غفير، عبر حسابه على موقع إكس: "في ليلة السبت، أبلغني مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أنه خلال يوم السبت، عقدت مشاورة أمنية بدوني، حيث تقرر زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

وأضاف: "قلت للمسؤول من المكتب إن هذا استسلام للحملة الكاذبة التي تشنها حماس، والتي تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وهذا الاستسلام أصبح أكثر خطورة بعد أن قال رئيس الوزراء يوم الجمعة إننا سوف ندرس طرقًا بديلة لإطلاق سراح المحتجزين"، وفقا للغد.

وتابع: "اتضح أن الطريق البديل هو الاستسلام لحماس وحملاتها الكاذبة، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تصلها مباشرة، هذا الطريق يُبعد عودة المحتجزين، والأهم من ذلك، يُبعد النصر الكامل في الحرب"، على حد قوله.

وأوضح: "أن الطريقة الوحيدة لكسب الحرب وإعادة المحتجزين هي وقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل، واحتلال القطاع بأكمله، وتشجيع الهجرة الطوعية".

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الاجتماع الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.