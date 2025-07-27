

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استخدم جهاز كشف الكذب أثناء البحث عن الشخص الذي يسرب المعلومات من البنتاغون.

وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن البيت الأبيض طلب من هيغسيث وقف استخدام جهاز كشف الكذب بعد أن جرت عدة عمليات استجواب للموظفين في أبريل الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وحسب المصادر، فإن وقف تلك الممارسات تم بعد أن قدم المستشار الرفيع في البنتاغون باتريك ويفر شكوى لممثلي الإدارة الأمريكية.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم أو منصب المسؤول الذي طلب من هيجسيث وقف استخدام جهاز كشف الكذب.

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث بدأ يشتبه بقيام زملائه بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام، وذلك على خلفية فضيحة استخدام تطبيق "سيغنال" وغيرها من التسريبات.