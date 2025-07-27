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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الولايات المتحدة شريك رئيسي في جريمة إبادة غزة

03:39 ص الأحد 27 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات

اعتبر أبو علي حسن القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الولايات المتحدة شريك رئيسي في جريمة الإبادة في قطاع غزة، وليست وسيطا نزيها كما تدعي.

قال أبو علي حسن، إن الموقف الأمريكي متطابق مع الموقف الإسرائيلي، ويؤكد غياب أي نية حقيقية لإنهاء الحرب.

وأكد أن الهدف "الأمريكي-الإسرائيلي هو فرض وقائع عسكرية وسياسية تضمن: استمرار الاحتلال وتعميق سياسات التجويع وتحويل غزة إلى منطقة طاردة للسكان وتهيئة الأرضية لتنفيذ مخطط التهجير القسري بغطاء تفاوضي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات، وتعاملت بإيجابية ومسؤولية من أجل: إنهاء الحرب ووقف العدوان ورفع الحصار والتجويع عن غزة". مشيرا إلى أن المقاومة قدمت تنازلات عدة، ولم تكن معطّلة، بل حريصة على إنجاح المفاوضات رغم انحياز الوسطاء.

وتابع: "إسرائيل، بالتنسيق مع واشنطن، عملت على شيطنة الاتفاق الأخير الذي صاغه الوسطاء، رغم وجود مؤشرات على قبول إسرائيلي أولي به".

وشدد على أن ما يجري اليوم هو انقلاب على مسار التفاوض، ويكشف: النوايا الحقيقية للتحالف الإسرائيلي-الأمريكي وهي الرغبة في استمرار حرب الإبادة والسعي لفرض واقع دائم يعمّق المأساة الإنسانية في غزة ويكرّس الاحتلال".

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