

وكالات

وصفت حركة حماس، اقتحام جيش الاحتلال السفينة حنظلة التي كانت في طريقها لكسر حصار غزة أنه جريمة إرهاب وقرصنة، وتحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية.

وقالت حماس، في بيان، إن اعتراض الاحتلال السفينة حنظلة في المياه الدولية، واختطاف ركابها، ومنعها من الوصول إلى غزة المجوَّعة، جريمة إرهاب وقرصنة، وتحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية.

وأضافت حماس، أن جيش الاحتلال الصهيوني المجرم يرتكب جريمة قرصنة جديدة في عرض المياه الدولية، باعتراضه السفينة الإنسانية حنظلة، ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرَّض لحرب إبادة وتجويع ممنهج.

وتابعت: نثمِّن عاليًا شجاعة المتضامنين الدوليين، وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة، بالرغم من إرهاب كيان الاحتلال وتهديداته، ونؤكِّد أن رسالتهم قد وصلت إلى شعبنا في غزة وإلى العالم، وإذ نحيِّي الجهود الدولية، لا سيما المبادرات الشعبية الحرة لكسر الحصار الجائر عن قطاع غزة، فإننا نؤكِّد أن هذه التحركات تمثّل ضمير الإنسانية الحي، وتكشف زيف ادعاءات الاحتلال، وتواطؤ بعض الأطراف الدولية معه في استمرار معاناة شعبنا.

وحمَّلت حماس حكومة بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن سلامة المتضامنين الإنسانيين مع غزة، وفقا للغد.

ودعت جميع الأحرار إلى مواصلة تسيير السفن والقوافل حتى كسر الحصار الظالم، ووقف سياسة التجويع والتعطيش ضد الأطفال والمدنيين العزَّل.

كما طالبت حماس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمُّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، بإدانة هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتجويع والحصار بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

واقتحم جيش الاحتلال، خلال وقت متأخر من مساء السبت، السفينة حنظلة، المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تهدف لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.