كانوا على متن "حنظلة": إسرائيل تحتجز 21 مدنيًا من 12 دولة.. من هم؟

وكالات

أعلن ائتلاف "أسطول الحرية" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض سفينة "حنظلة" المدنية في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين، واحتجز 21 مدنيا كانوا على متنها.

وذكر الائتلاف أن الهجوم وقع على بُعد نحو أربعين ميلا بحريا من سواحل غزة، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالصعود إلى السفينة التي لم تكن مسلحة، في عملية وصفها الائتلاف بأنها "عنيفة"، وتم خلالها مصادرة شحنة السفينة وقطع البث المباشر منها في تمام الساعة 11:43 صباحا بتوقيت فلسطين، ما أدى إلى فقدان الاتصال الكامل مع طاقمها.

وأشار الائتلاف، إلى أن السفينة "حنظلة" كانت تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية، شملت حليب الأطفال، الحفاضات، الطعام، والأدوية، وجميعها مواد مدنية.

وأوضح الائتلاف، أن الشحنة كانت مخصصة للتوزيع المباشر على سكان غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار.

وذكر ائتلاف الحري، أنه كان على متن السفينة 21 مدنيا من 12 دولة، بينهم نواب ومحامون وصحفيون وناشطون في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والنقابات، إضافة إلى طاقم طبي، ومن أبرز المشاركين:

- من الولايات المتحدة: كريستيان سمولز (مؤسس نقابة عمال أمازون)، هويدة عراف (محامية حقوقية)، جاكوب بيرجر، بوب سوبيري، برييدون بيلوسو، ود. فرانك رومانو.

- من فرنسا: إيما فورّو (نائبة في البرلمان الأوروبي)، جابرييل كاثالا، جوستين كيمبف، وأنج ساهوكيت.

- من إيطاليا: أنطونيو ماتزيو، وأنطونيو لا بيتشيريللا.

- من إسبانيا: سانتياجو جونزاليس فاليخو، وسيرجيو توريبيو.

- من أستراليا: روبرت مارتن، وتانيا صافي.

- من النرويج: فيجديس بيورفاند

- من المملكة المتحدة/فرنسا: كلوي فيونا لودن

- من تونس: حاتم العويني

كما كان على متن السفينة عدد من الصحفيين، بينهم محمد البقالي من قناة الجزيرة (مقيم في باريس)، ووعد الموسى، مصور ومراسل ميداني يحمل الجنسيتين العراقية والأمريكية.

يمثّل اعتراض "حنظلة" الحادث الثالث هذا العام ضد بعثات "أسطول الحرية"؛ ففي مايو، تعرّضت السفينة المدنية "الضمير" لقصف بطائرة مسيّرة في المياه الأوروبية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وفي يونيو، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على السفينة "مادلين"، واحتجزت 12 مدنيا بينهم عضو في البرلمان الأوروبي.

وقبل اقتحام السفينة، أبلغ طاقم "حنظلة" نيتهم بدء إضراب مفتوح عن الطعام في حال اعتقالهم، مؤكدين أنهم لن يقبلوا أي طعام من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد ائتلاف الحرية، على أن إسرائيل تواصل تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية التي تنص على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرا أن اعتراض السفن المدنية السلمية يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

وفي تعليقها على الحدث، قالت آن رايت، عضوة اللجنة التوجيهية لـ"أسطول الحرية"، إن إسرائيل "لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجاز مدنيين دوليين في المياه الدولية"، ووصفت ما جرى بأنه "احتجاز تعسفي وغير قانوني"، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم.