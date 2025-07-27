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فيديو| قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم السفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة

12:07 ص الأحد 27 يوليه 2025

قوات الاحتلال تقتحم حنظلة

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وكالات

قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت السفينة "حنظلة" المتجهة إلى قطاع غزة بينما لا تزال في المياه الدولية.

ونشرت اللجنة على حسابها بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام السفينة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن زوارق حربية إسرائيلية تقترب من السفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت تقارير إعلامية إلى إنه جرى تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة" المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر "أسطول الحرية" أن قاربا مجهول الهوية يقترب من السفينة "حنظلة".

وقبل قليل، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بأن السفينة "حنظلة" ستصل ساحل غزة الساعة 4:30 فجرا "إذا لم يتم اعتراضها".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن قادة بالجيش الإسرائيلي قولهم: "نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة حنظلة وفق التوجيهات السياسية".

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