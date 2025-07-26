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إسرائيل: نستعد لهدن إنسانية في المناطق ذات الكثافة السكانية بغزة

11:35 م السبت 26 يوليه 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين في بيان، السبت، إنه يستعد لهدن إنسانية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بقطاع غزة.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد ممرات آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة.

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في أماكن وجودهم في القطاع، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس".

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بوصول آمن إلى المناطق السكانية، في إطار عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قررا تطبيق وقف إطلاق نار إنساني في عدد من المراكز السكانية بغزة، بما في ذلك شمال القطاع، بدءا من العاشرة صباح الغد وحتى ساعات المساء.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه من المتوقع أن يسهم الأمر في زيادة كبيرة في كميات المواد الغذائية إلى غزة، موضحا أن جيش الاحتلال بتطبيق هدن إنسانية من وقت إلى آخر وفق الحاجة.

وقال ديفرين في بيان، السبت، إن مسؤولية توزيع المساعدات تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحسين فاعلية توزيع المساعدات وعدم وصولها لحماس، مضيفا "أوصلنا بالتعاون مع شركة الكهرباء خطا لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة".

وأوضح ديفرين، أن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة.

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