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تقارير: زوارق حربية إسرائيلية تقترب من السفينة "حنظلة" المتجهة لغزة

11:10 م السبت 26 يوليه 2025

زورق حربي إسرائيلي

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، السبت، بأن زوارق حربية إسرائيلية تقترب من السفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت تقارير إعلامية إلى إنه جرى تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة" المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر "أسطول الحرية" أن قاربا مجهول الهوية يقترب من السفينة "حنظلة".

وقبل قليل، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بأن السفينة "حنظلة" ستصل ساحل غزة الساعة 4:30 فجرا "إذا لم يتم اعتراضها".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن قادة بالجيش الإسرائيلي قولهم: "نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة حنظلة وفق التوجيهات السياسية".

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