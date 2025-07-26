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الجيش الإسرائيلي: سنبدأ إنزال مساعدات إنسانية على غزة

10:46 م السبت 26 يوليو 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين في بيان، السبت، إن مسؤولية توزيع المساعدات تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وأشار ديفيرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحسين فاعلية توزيع المساعدات وعدم وصولها لحماس، مضيفا "أوصلنا بالتعاون مع شركة الكهرباء خطا لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة".

وأوضح ديفرين، أن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة.

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