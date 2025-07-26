المقاومة تستهدف 3 آليات إسرائيلية.. وإعلام عبري: 3 قتلى وجرحى بغزة

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، السبت، إنها استهدفت في عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي قطاع غزة ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتين داخل قمرتي القيادة.

وأشارت القسام، إلى أنه بعد احتراق ناقلتي الجند استهدفت ناقلة ثالثة بقذيفة الياسين 105 ورصدت وصول مروحيات الإخلاء، مضيفة "رصد مجاهدونا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات المحترقة لإخماد النيران وهبوط مروحيات للإجلاء".

وأفادت وسائل إعلام عبري، بمقتل 3 جنود ووقوع عدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.