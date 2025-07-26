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تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة"

09:33 م السبت 26 يوليه 2025

سفينة حنظلة

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وكالات

قال مراسل الجزيرة، إنه جرى تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة" المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر "أسطول الحرية" أن قاربًا مجهول الهوية يقترب من السفينة "حنظلة".

وقبل قليل، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بأن السفينة "حنظلة" ستصل ساحل غزة الساعة 4:30 فجرًا "إذا لم يتم اعتراضها".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن قادة بالجيش الإسرائيلي قولهم: "نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة حنظلة وفق التوجيهات السياسية".

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