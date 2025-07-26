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إعلام عبري: حماس تخشى عملية أمريكية-إسرائيلية مشتركة لتحرير الأسرى

09:04 م السبت 26 يوليه 2025

جنود الاحتلال فى قطاع غزة

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وكالات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن حركة حماس تخشى احتمال تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة لإنقاذ الأسرى في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، كشف ضابط في أمن المقاومة بقطاع غزة، في تصريح بمنصة الحارس، وجود تقديرات لدى المقاومة بإمكانية قيام جيش الاحتلال بعمليات خاصة بهدف تحرير الأسرى المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وقال الضابط إن "المقاومة رفعت درجة الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى، بما في ذلك العمل وفق بروتوكول التخلص الفوري، دون كشف تفاصيل هذا البروتوكول"، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وجاء ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مساء أول أمس الخميس، سحب وفدهما المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من العاصمة القطرية الدوحة.

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تحرير الأسرى حماس واشنطن اسرائيل
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